تأهب القوات الأوكرانية والمتطوعون لخوض معركة شرسة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 15 دقيقة

في ظل الهجمات الروسية المستمرة في يومها السابع ،وسط تكثيف روسيا ضرباتها على المدن الأوكرانية، يوم الثلاثاء، مع ذلك لم تشهد تقدم القوات على الأرض تطورات جديدة في حين انه توقف خارج العاصمة كييف، حيث تتأهب القوات الأوكرانية والمتطوعون لخوض معركة شرسة.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين وبريطانيين أن هناك عدداً طويلاً من الدبابات والمدرعات القتالية، تقف على بعد حوالي 32 كم من شمال كييف في اليوم السادس من غزو الرئيس فلاديمير بوتين.

وتثار التساؤلات حول ما إذا كان سيسفر هجوم موسكو عن حرب مقاومة طويلة الأمد بحجم روسي أصغر بكثير وبقوة أقل.

وكانت صور أقمار صناعية، نشرتها شركة ماكسار الأميركية، ظهرت دبابات ومدفعية وشاحنات وقود روسية تمتد لمسافة 60 كيلومترا على طول طريق سريع شمال كييف.

وقال مسؤول دفاعي أميركي للصحفيين، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن القافلة تحركت قليلا خلال اليوم الماضي، إلا أن القوات الروسية واجهت نقصا في الوقود والغذاء.

تقول واشنطن بوست: “يبدو أن القافلة العسكرية الضخمة، وإن كانت متوقفة، تستهدف مباشرة الحكومة الأوكرانية”.

وأضافت، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن القتال والقصف العنيفين استمر في مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد، و”يبدو أن روسيا تتبنى استخدام أسلحة أقل دقة، بما في ذلك صواريخ حرارية أو قنابل فراغية”.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الأوكرانية واصلت السيطرة على مدن خاركيف وخيرسون وماريوبول، ولكن من المحتمل الآن أن تطوق القوات الروسية المدن الثلاثة جميعها، مع تكثيف الهجمات الجوية والمدفعية.

اما في الجنوب،فقد زعمت روسيا أنها طوقت بالكامل ساحل بحر آزوف الأوكراني، وإذا تم تأكيد ذلك، فإنه يعني أن القوات الروسية التي تغزو من شبه جزيرة القرم اتحدت مع الانفصاليين في الشرق وعزلت ميناء ماريوبول الشرقي الرئيسي في أوكرانيا.

وقال مستشار بوزارة الداخلية، وفقا لرويترز، إن القوات الروسية دخلت أيضا مدينة خيرسون في جنوب غرب أوكرانيا، الثلاثاء، لكن مبنى إدارة المدينة لا يزال في أيدي الأوكرانيين.

وسجلت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 130 مدنيا، بينهم 13 طفلا، منذ بداية القتال الأسبوع الماضي. وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الحصيلة الفعلية ربما تكون أعلى بكثير.

يقول المسؤولون إن موسكو دفعت الآن بأكثر من 80 في المئة من قوتها القتالية داخل المناطق الحدودية الروسية وفي بيلاروس المجاورة، إلى أوكرانيا، في الأشهر الأخيرة.

ويشير ذلك على تصميم بوتين على شل الحكومة المدعومة من الغرب والتي يؤكد أنها قوضت الأمن الروسي، حسبما تقول صحيفة واشنطن بوست، في حين لا يزال لدى روسيا المزيد من القوات التي يمكن أن تدخل المعركة على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواجه إدانة عالمية وعقوبات دولية بسبب إجراءاته التي بددت سلام أوروبا في فترة ما بعد الحرب الباردة.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن “العملية العسكرية الخاصة” ستستمر حتى تحقق أهدافها التي حددها بوتين على أنها نزع سلاح أوكرانيا والقبض على “النازيين الجدد” الذين يقول إنهم يديرون البلاد.

في المقابل رفضت أوكرانيا التخلي عن حقها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو اقتراح يصفه بوتين بـ”خط أحمر”.

كما أسفرت الحرب عن جولات متتالية من العقوبات الدولية ضد روسيا، وكانت أكثر العقوبات فاعلية حتى الآن هي تلك المفروضة على البنك المركزي الروسي والتي تمنعه ​​من استخدام صندوق الحرب البالغ حجمه 630 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لدعم الروبل.

كما تعرضت العملة لضغوط جديدة في وقت متأخر من الثلاثاء، بعد يوم من تسجيلها مستوى قياسيا متدنيا مقابل الدولار.