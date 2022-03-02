جو بايدن بعد خروجه عن النص المعد “اذهبوا واقضوا عليه”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 2 - مارس - 2022 9:13 صباحًا

بطريقة غير عادية وبعدما انهى الرئيس الأميركي جو بايدن خطابه، بحيث خرج عن سياق الخطاب المعد موجهاً تهديداً لنظيره الروسي فلاديمير بوتن.

وقال بايدن، الذي يعرف بالتزامه الشديد بالنص، أمام الكونغرس الأميركي “اذهبوا واقضوا عليه”، في إشارة إلى بوتن الذي أتمت حربه مع أوكرانيا أسبوعها الأول.

ولم يكتف بايدن بالتهديد اللفظي، إنما استعمل أيضا لغة الجسد إذ رفع قبضته أمام الحضور، في إشارة تركت الجمهور في حيرة، كما تقول صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

وتعهد الرئيس الأميركي أثناء الخطاب بأن يدفع بوتن ثمنا باهظا للحرب في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو نجحت حملته العسكرية على المدى القصير.

وخرج بايدن عن النص المعد سلفاً ليقول “ليس لديه أدنى فكرة عما ينتظره”.