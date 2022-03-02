“جو بايدن” يؤكد ان بلاده لن تنخرط بالحرب ضد روسيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - مارس - 2022 8:08 صباحًا

من خلال التطورات الحاصلة في ما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، والهجمات المستمرة لليوم السادس، ومع دمج سياسة العالم في دوامة الحرب، أكدت أميركا من خلال خطاب لرئيسها جو بايدن أن قوات بلاده لن تنخرط في أي قتال ضد روسيا، لكنها ستحول دون تقدم القوات الروسية غربا نحو دول أوروبية أخرى، كما شدد على أن الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال بايدن في خطاب “حالة الاتحاد” السنوي، الذي هيمنت الحرب الروسية بأوكرانيا على جزء كبير منه، إن الولايات المتحدة وحلفاءها فرضوا عقوبات شديدة على روسيا، ومنعوا وصولها إلى التقنيات الحديثة.

مشيراً إلى أن “العالم الحر والدول الأوروبية -وحتى البلدان الأخرى مثل سويسرا- بدؤوا فرض عقوبات على روسيا”.

وأضاف أن حرب روسيا على أوكرانيا كانت “متعمدة وغير مبررة”، مؤكدا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أساء تقدير ما وصفه برد الفعل القوي والموحّد للغرب إزاء حرب روسيا على أوكرانيا.

الرئيس الأميركي أكد عن رفض بوتن الجهود الدبلوماسية، واعتقد أن الناتو لن يرد، مبيناً أن بوتين أخطأ في موقفه هذا.

وتوعد الرئيس الأميركي نظيره الروسي بأنه سيدفع ثمنا باهظا سيستمر على المدى الطويل، وقال إن “بوتين أطلق العنف والفوضى بحربه على أوكرانيا”.

ورأى أن الرئيس الروسي سعى قبل 6 أيام إلى زعزعة أسس الاستقرار في العالم من خلال شنّه حربا على أوكرانيا.

وقال بايدن “خلال تاريخنا تعلّمنا هذا الدرس؛ إذا لم يدفع الدكتاتوريون ثمن عدوانهم فإنهم يتسبّبون في مزيد من الفوضى”.

كما أعلن الرئيس الأميركي إغلاق المجال الجوي للولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية، في عقوبة أساسية سبق إلى فرضها على موسكو كل من الاتحاد الأوروبي وكندا ردا على حرب روسيا على جارتها أوكرانيا.

وأشاد بايدن بصمود الشعب الأوكراني، وقال إنه أبدى مقاومة قوية للجيش الروسي، “وكل أفراد الشعب تحولوا إلى جنود”.