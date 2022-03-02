فيديو استهداف وحدة “بانتسير أس 1” الروسية للدفاع الجوي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 2 - مارس - 2022 7:16 صباحًا

مع أستمرار العدوان الروسي على أوكرانيا، وفي ظل القصف المستمر منذ عدة أيام، أظهر فيديو جديد نشره مراسلون ومواقع إخبارية موثقة على تويتر، بعد استهداف القوات الأوكرانية لوحدة “بانتسير أس 1” الروسية للدفاع الجوي، واندلاع النيران فيها.

وقال المراسل الإخباري موشيه شوارتز في تعليق على الفيديو إن “القوات الأوكرانية أشعلت النار في نظام الدفاع الجوي الروسي Pantsir-S1 في خيرسون بأوكرانيا”.

وأفاد موقع “EHA News” بأن “الجيش الأوكراني هاجم قافلة تتحرك من ميكولايف (قرب خيرسون)، ودمر عربة نظام الدفاع الجوي Pantsir-S1”.

وتقع خيرسون في جنوب أوكرانيا، وتطل على سواحل البحر الأسود، وتبعد نحو 200 كيلومتر عن مدينة أوديسا التي تشهد معارك عنيفة.

ويذكر أن نظام صواريخ بانتسير أس 1، هو واحد من أنظمة الدفاع الجوي، وأنظمة صواريخ أرض – جو، المضادة للطائرات، وتم تصميمه لتوفير الحماية للقوات والمنشآت العسكرية والصناعية والإدارية ضد المقاتلات الحربية والمروحيات والصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة، وتبلغ تكلفة الوحدة ملايين الدولارات، وفقا لموقع “kbp”.