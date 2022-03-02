شكرا لقرائتكم خبر عن #الحرب_الروسية_الاوكرانية يتصدر تويتر.. وفيديو يوثق آثار القصف في محيط العاصمة كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

مع حلول اليوم السابع من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، تصدر هاشتاق “الحرب الروسية الأووكرانية”، الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

حيث بثت وسائل إعلامية مقاطع مصورة لآخر التطورات التي تشهدها أوكرانيا بعد الغزو الروسي لها.

وأظهرت مقاطع فيديو ‏جانب من آثار القصف في محيط العاصمة الأوكرانية، بين الدمار الهائل والحرائق التي انتشرت في كل مكان.

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، أن القتال العنيف يشتد الآن بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية في مدينة خاركيف.

وأكدت وقوع اشتباكات دامية في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أن قوات روسية نفذت إنزالًا في خاركيف ليلًا وهاجمت أحد المستشفيات.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، أن أكثر من 100 شخص أصيبوا في مدينة ماريوبول جراء القصف الروسي.

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن القوات البيلاروسية متأهبة للانتشار قرب الحدود مع أوكرانيا.