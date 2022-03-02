شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأوكراني: قتال عنيف بين قواتنا والروس في خاركيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، أن القتال العنيف يشتد الآن بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية في مدينة خاركيف.

وأكد وقوع اشتباكات دامية في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا، مشيرًا إلى أن قوات روسية نفذت إنزالًا في خاركيف ليلًا وهاجمت أحد المستشفيات.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، أن أكثر من 100 شخص أصيبوا في مدينة ماريوبول جراء القصف الروسي.

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن القوات البيلاروسية متأهبة للانتشار قرب الحدود مع أوكرانيا.

من ناحيتها أعلنت بريطانيا أنها قررت فرض عقوبات على بيلاروسيا لدورها في الغزو الروسي لأوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن واشنطن لن تتدخل في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وأنها قررت نشر قوات إضافية في أوروبا لحماية الحلفاء في الناتو فقط.

وجدد تأكيده أن بلاده لن تحارب روسيا في أوكرانيا، ولكن ستفعل ما في وسعها من تقديم المساعدات اللازمة.