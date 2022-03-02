شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تمدد قيود مكافحة كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد اليابان اليوم الأربعاء لتمديد قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 في بعض المناطق وسط ارتفاع أعداد المصابين في المستشفيات بسبب تفشي المتحور أوميكرون.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو للصحفيين إن الحكومة المركزية تلقت طلبات من خمس مقاطعات، منها أوساكا وكيوتو في غرب اليابان، لتمديد الإجراءات التي من المقرر أن ينتهي العمل بها يوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام أنه من المتوقع أن تطلب عشر مقاطعات منها طوكيو العاصمة تمديد القيود لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع والتي تشمل تقليل ساعات العمل والحد من بيع المشروبات الكحولية.

وتجتمع لجنة من خبراء الصحة اليوم الأربعاء لصياغة توجيهات للحكومة فيما يتعلق بمكافحة الجائحة.

وعلى الرغم من انخفاض أعداد الإصابات الجديدة مقارنة بمستوى قياسي مسجل في الشهر الماضي فإن المستشفيات لا تزال تواجه ضغوطا لعلاج طوفان من المرضى المصابين بأعراض شديدة.

وسجلت اليابان أعلى حصيلة وفيات بالمرض خلال فبراير شباط بلغت 4856 وفاة وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.