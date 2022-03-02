شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 112 في قصف على خاركيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤول محلي بأوكرانيا عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا وإصابة 112 في قصف على مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا.

جدير بالذكر أنه تعاقبت الغارات القاتلة على مدينة خاركيف، ثاني مدن البلاد التي يحاول الروس السيطرة عليها، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

وقصفت الساحة المركزية لمدينة خاركيف الواقعة قرب الحدود الروسية والبالغ عدد سكانها 1,4 مليون نسمة، كما تضررت المحافظة الإقليمية، على ما أعلن الحاكم أوليغ سينيغوبوف في مقطع فيديو على تطبيق تلغرام يظهر الانفجار.