بالصور - ملكة جمال أوكرانية تتوعد الجنود الروس بالقنص

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01 مارس , 2022
ملكة جمال أوكرانية تتوعد الجنود الروس بالقنص
تعهدت ملكة جمال أوكرانية بمنشور على حسابها الرسمي في «إنستغرام»، بقنص أي مقاتل روسي يعبر الحدود الأوكرانية.
ونشرت ممثلة أوكرانيا بمسابقة الجمال العالمية سنة 2015، أنستاسيا لينا، في منشور على «إنستغرام»، صورة لها وهي ترتدي الزي العسكري، وتحمل سلاحاً حربياً.
وأرفقت لينا الصورة بمنشور جاء فيه: «كل من يفكر بعبور الحدود الأوكرانية سيلقى حتفه».
وفي منشور آخر، قالت لينا: «يقاتل جيشنا الأوكراني بطريقة رائعة تجعل الناتو يفكر بالانضمام لأوكرانيا».
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