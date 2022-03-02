01 مارس , 2022
لندن: حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء من تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، قائلاً إن أعداد اللاجئين الأوكرانيين، قد تصل إلى الملايين.
وقال في تصريحات من وارسو: "عندما تحدثت إلى الرئيس بايدن الليلة الماضية، ركزنا على الطوارئ الإنسانية التي بدأت الآن. دفع غزو بوتين بالفعل مئات الآلاف للفرار من منازلهم، وعلينا الاستعداد لتدفق أكبر، ربما بالملايين".
وتابع "ستقدم المملكة المتحدة ما يصل إلى 220 مليون جنيه إسترليني (294.69 مليون دولار) مساعدات طارئة وإنسانية لأوكرانيا. لقد وضعت ألف جندي على أهبة الاستعداد للمساعدة في الاستجابة الإنسانية في البلدان المجاورة بما في ذلك بولندا".
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: ملايين الأوكرانيين سيتحولون إلى لاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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