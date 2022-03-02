زيلينسكي يطلب من الأوروبيين أن «يثبتوا أنهم مع أوكرانيا» 

01 مارس , 2022 زيلينسكي (أ ف ب). طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء من الأوروبيين أن «يثبتوا أنهم مع أوكرانيا» مطالباً بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي. وقال متوجّهًا عبر الفيديو إلى أعضاء المجلس الأوروبي «ستكون أوروبا أقوى بكثير بوجود أوكرانيا فيها (...) من دونكم، ستكون أوكرانيا وحيدة. لقد أثبتنا قوتنا وأظهرنا أننا مساوون لكم (...) لذا أثبتوا أنكم معنا وأنكم لن تتخلّوا عنّا».

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