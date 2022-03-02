تعرف على أطعمة تحافظ على صحة الأمعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تعمل بكتيريا الأمعاء الصحية على تقوية جهاز المناعة، والتصدي لمسببات المرض، كما أنها تعمل على تنشيط عملية الهضم وإنتاج الفيتامينات.



وقالت الجمعية الألمانية للتغذية إنه يمكن الحفاظ على صحة بكتيريا الأمعاء المعروفة أيضا باسم "فلورا الأمعاء" من خلال التغذية الصحية، مثل الأطعمة المحتوية على حمض اللاكتيك كمنتجات الألبان (اللبن والزبادي والكفير) ومخلل الملفوف، والأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل منتجات الحبوب الكاملة والخضروات (الخرشوف) ورقائق الشوفان وبذور الكتان.

كما يحظى التفاح بأهمية كبيرة لصحة الأمعاء؛ وذلك لاحتوائه على مادة البكتين، التي تعمل على زيادة أعداد بكتيريا الأمعاء. وللاستفادة من التفاح ينبغي تناوله بالقشرة، نظرا لوجود مادة البكتين بها.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر الخميرة مهمة لصحة الأمعاء؛ كونها تندرج ضمن ما يعرف "بالمعززات الحيوية" أو "البروبيوتيك"، والتي تعمل على محاربة سلالات الفطريات، التي يمكن أن تسبب المرض من ناحية، وتساعد على نمو الفطريات، التي لها تأثير إيجابي على نشاط الأمعاء من ناحية أخرى.