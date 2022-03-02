عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 438 مليونا و986 ألفا و670 مصابا، حتى صباح الأربعاء.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و984 ألفا و586 حالة، فيما تعافى 371 مليونا و190 ألفا و53 حالة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، أن بر الصين الرئيسي سجل 224 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء، مقابل 200 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 71 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 75 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 169 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 144 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم ترد أنباء عن وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الاثنين 109750 إصابة مؤكدة.

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية سجل رقما غير مسبوق يوم الثلاثاء بلغ 219241، وهو ارتفاع حاد بعد أن كان أكبر رقم للإصابات اليومية قرب 170 ألف حالة.

أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بأن البلاد سجلت 382 وفاة جديدة بكوفيد-19 الثلاثاء، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 318531.

كما سجلت البلاد 13115 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى خمسة ملايين و521744.

سجلت وزارة الصحة المصرية 1322 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 وفاة، الثلاثاء، وذلك مقابل 1523 إصابة و34 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 485093 من ضمنهم 415490 حالة تم شفاؤها و24110 حالة وفاة".

قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، الثلاثاء، إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19، وإنه يعاني من أعراض تشبه الإنفلونزا، بينها الحمى.

وقال موريسون في بيان: "أواصل اتباع الإرشادات الصحية وأخضع للعزل المنزلي في سيدني".

وذكر أنه سيواصل أداء مهامه أثناء العزل، وينسق استجابة الحكومة للحرب في أوكرانيا، والدعم العاجل للفيضانات غير المسبوقة التي ضربت شرق البلاد.