القوات الخاصة الشيشانية تنفذ عملية خلف خطوط العدو لتصفية رئيس أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - قال رئيس مجلس الأمن الوطني والدفاع الأوكراني: إن القوات الأوكرانية أحبطت مخططا لاغتيال الرئيس زيلينسكي، وذلك في اليوم السادس من الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا للعربية نت.

أعلن رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف في محطة تلفزيون رادا التلفزيونية الرسمية في البرلمان الأوكراني يوم الثلاثاء أن وحدة من القوات الخاصة الشيشانية أرسلت في مهمة لاغتيال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تم "القضاء عليها"، بحب ما اشارت صحيفة الجيروزاليم بوست.

وبحسب دانيلوف ، تلقت أوكرانيا معلومات استخبارية عن محاولة الاغتيال من عملاء منشقين عن جهاز الأمن الفيدرالي التابع للاتحاد الروسي .

وأكد رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني "يمكنني القول أننا تلقينا معلومات من ممثلين عن FSB ، الذين ليس لديهم اليوم أي رغبة في المشاركة في هذه الحرب الدموية".

وصرح دانيلوف أن "العملية الخاصة التي كان من المقرر أن ينفذها أتباع قاديروف مباشرة للإطاحة برئيسنا معروفة لنا تمامًا اليوم".

ولاحقًا، أعلنت الدفاع الروسية، يوم السبت 26 فبراير، أنها أصدرت أوامر إلى القوات الروسية بشن عمليات عسكرية على جميع المحاور في أوكرانيا، في أعقاب رفض كييف الدخول في مفاوضات مع موسكو، فيما عزت أوكرانيا ذلك الرفض إلى وضع روسيا شروطًا على الطاولة قبل التفاوض "مرفوضة بالنسبة لأوكرانيا".

إلا أن الطرفين جلسا للتفاوض، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة جوميل عند الحدود البيلاروسية، وانتهت المباحثات دون أن يحدث تغيرًا ملحوظًا على الأرض، بل على النقيض، تحدثت بها وزارة الإعلام الأوكرانية عن تعرض العاصمة كييف لقصفٍ باليستيٍ من قبل القوات الروسية.