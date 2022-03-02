شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: لا يجب لـ”كورونا” أن يتحكم في حياتنا بعد الآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إنه لا يجب لوباء كورونا أن يتحكم في حياتنا بعد الآن.

وأوضح في أول خطاب له عن حال الاتحاد أمام الكونجرس، أنه لا ينبغي ترك فيروس كورونا يتحكم في مصير الولايات المتحدة الأمريكية، ولابد من وضخ خطط وإجراءات مختلفة عن ما سبق.

وفي وقت سابق توقع كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، نهاية فترة التفشي الكبير للفيروس، بسبب زيادة معدل حالات الاستشفاء مع ضخ وتلقي المزيد من اللقاحات والتطعيمات.

وأعرب فاوتشي عن أمله أن تنتهي كافة الإجراءات الاحترازية التي سببها الوباء خلال الأشهر القريبة المقبلة.

وأكد أنه في حال الخروج من المرحلة الوبائية الكاملة، والتي نحن بالتأكيد على وشك الخروج منها، سيتم اتخاذ عدة قرارات بشكل متزايد على المستوى المحلي بدلاً من اتخاذ قرارات أو تفويضات مركزية.

يذكر أن عدد إصابات كورونا تخطي في الولايات المتحدة حاجز المليون، ففي أعلى رقم يومي في العالم، سجلت أمريكا في يناير الماضي ما لا يقل عن 1.13 مليون إصابة.