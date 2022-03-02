شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: 40 ألف يورو للجندي الروسي حال استسلامه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
عرضت أوكرانيا على الجنود الروس الخروج من القتال واستسلامهم والحصول على أموال إذا فعلوا ذلك.
وكتب وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريسنيكوف على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “حددوا خياركم؛ اخرجوا دون أسلحة وبراية بيضاء”.
وعرض على كل جندي مستسلم ما يعادل أكثر من 40 ألف يورو.
وتابع ريسنيكوف: “من يرفض أن يكون شخصًا محتلاً يساعد في تقريب السلام؟ لن تكون هناك رأفة لمن يختار طريق المحتل”.
وقامت روسيا بمهاجمة أوكرانيا يوم الخميس الماضي دون إعلان الحرب، ووفقًا للأمم المتحدة، قُتل بالفعل أكثر من 400 مدني خلال الهجوم.
وتم أسر ما لا يقل عن 200 جندي روسي حتى الآن، ووفقًا لمقاطع فيديو لاستجوابات، ظن الأسرى أنهم كانوا يشاركون في مناورة، لكن تم إرسالهم بالفعل إلى أوكرانيا للقتال، بحسب بيانات أوكرانية.
وأطلق الجيش الروسي أكثر من 113 صاروخا باليستيا على أوكرانيا، وبحسب وزارة الدفاع الأوكرانية، قتل أكثر من 5700 جندي روسي حتى صباح أمس الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا: 40 ألف يورو للجندي الروسي حال استسلامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.