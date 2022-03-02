شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: 40 ألف يورو للجندي الروسي حال استسلامه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

عرضت أوكرانيا على الجنود الروس الخروج من القتال واستسلامهم والحصول على أموال إذا فعلوا ذلك.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريسنيكوف على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “حددوا خياركم؛ اخرجوا دون أسلحة وبراية بيضاء”.

وعرض على كل جندي مستسلم ما يعادل أكثر من 40 ألف يورو.

وتابع ريسنيكوف: “من يرفض أن يكون شخصًا محتلاً يساعد في تقريب السلام؟ لن تكون هناك رأفة لمن يختار طريق المحتل”.

وقامت روسيا بمهاجمة أوكرانيا يوم الخميس الماضي دون إعلان الحرب، ووفقًا للأمم المتحدة، قُتل بالفعل أكثر من 400 مدني خلال الهجوم.

وتم أسر ما لا يقل عن 200 جندي روسي حتى الآن، ووفقًا لمقاطع فيديو لاستجوابات، ظن الأسرى أنهم كانوا يشاركون في مناورة، لكن تم إرسالهم بالفعل إلى أوكرانيا للقتال، بحسب بيانات أوكرانية.

وأطلق الجيش الروسي أكثر من 113 صاروخا باليستيا على أوكرانيا، وبحسب وزارة الدفاع الأوكرانية، قتل أكثر من 5700 جندي روسي حتى صباح أمس الثلاثاء.