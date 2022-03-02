شكرا لقرائتكم خبر عن “بايدن”: “بوتين” سيدفع ثمن هجومه على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدفع ثمن هجومه على أوكرانيا على المدى البعيد، متوعدًا إياه بمزيد من الإجراءات المؤلمة ضد روسيا.

وأضاف في خطابه، أن بوتن لا يملك فكرة عما ينتظره، مؤكدًا أنه سيحقق مكاسب ميدانية لكنه سيواجه تداعيات طويلة الأمد.

وكشف أن بوتين رفض الحل الدبلوماسي وحاول إيجاد ذرائع لحربه، متوعدًا بمصادرة ممتلكات الأثرياء الروس التي كسبوها بـ “طرق غير نزيهة”.

ووصف بوتن بـ” الديكتاتور الروسي”، وأن تداعيات باهظة ستترتب على اجتياحه لبلد أجنبي، مؤكدًا سندافع عن أراضي أي دولة عضو في حلف الناتو، وأن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب الشعب الأوكراني.

وأكد بايدن أن أمريكا لن تقاتل إلى جانب أوكرانيا، لكن ستعمل على تعزيز قوة الناتو، مضيفًا أن القوات الأمريكية لن تدخل في صراع مع القوات الروسية في أوكرانيا.

وأوضح أن العالم يشهد معركة بين الأنظمة الديمقراطية والاستبدادية، وأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الأوكراني.

وأشار إلى أن بلاده عملت مع 30 دولة لضخ 60 مليون برميل نفط من الاحتياطيات حول العالم، مؤكدًا أنه تم سحب 30 مليون برميل نفط من الاحتياطي لتهدئة المخاوف من حرب أوكرانيا.

وجدد التأكيد على دعم أوكرانيا عسكريا وإنسانيا، مشيرًا إلى أن دول العالم الحر وأخرى مثل سويسرا بدأت بفرض عقوبات ضد روسيا، وأنه من الواضح أن العالم اختار السلام والأمن، وأن الديمقراطيات أثبتت أنها على مستوى التحدي.