شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يؤكد.. سنلتزم بعقوبات الاتحاد الأوروبي على وسائل الإعلام الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت تويتر يوم الأربعاء إنها ستمتثل لعقوبات الاتحاد الأوروبي على وسيلتي الإعلام الروسيتين التابعتين للدولة آر.تي وسبوتنيك عندما يدخل أمر الاتحاد حيز التنفيذ.

وقال متحدث باسم تويتر في بيان عبر البريد الإلكتروني لرويترز "عقوبات الاتحاد الأوروبي ستلزمنا قانونا على الأرجح بحجب محتوى معين في الدول الأعضاء بالاتحاد.

"نعتزم الامتثال للأمر عندما يدخل حيز التنفيذ".

أما خارج الاتحاد الأوروبي، فقد قالت تويتر إنها ستواصل التركيز على تقليل ظهور المحتوى من هذين المنفذين، بالإضافة إلى وضع علامات تحذيرية التغريدات منهما.

قالت مالكة فيسبوك ميتا ومالكة جوجل ويوتيوب ألفابت وتيك توك إنها تحظر الوصول إلى آر.تي وسبوتنيك في الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميتا أمس الثلاثاء إنها خفضت على مستوى العالم تصنيف منشورات وسائل الإعلام الحكومية الروسية.