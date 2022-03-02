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شركة بوينغ تعلّق دعمها الفني والعملاني لشركات الطيران الروسية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

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قالت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات أمس الثلاثاء إنها ستعلق قطع الغيار والصيانة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية، وستعلق كذلك العمليات الرئيسية في موسكو بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

وقال متحدث باسم بوينغ "مع استمرار الصراع، تركز فرقنا على ضمان سلامة زملائنا في المنطقة".

 

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الشركة تعليق العمليات في منطقتها الخاصة بالتدريب في موسكو وإغلاق مكتبها في كييف مؤقتا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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