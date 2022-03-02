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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة بوينغ تعلّق دعمها الفني والعملاني لشركات الطيران الروسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
قالت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات أمس الثلاثاء إنها ستعلق قطع الغيار والصيانة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية، وستعلق كذلك العمليات الرئيسية في موسكو بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال متحدث باسم بوينغ "مع استمرار الصراع، تركز فرقنا على ضمان سلامة زملائنا في المنطقة".
جاء ذلك بعد يوم من إعلان الشركة تعليق العمليات في منطقتها الخاصة بالتدريب في موسكو وإغلاق مكتبها في كييف مؤقتا.