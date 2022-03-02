قصر بكنجهام يؤكد أن الملكة إليزابيث بصحة طيبة ما يكفي للمشاركة في فعاليات عبر الإنترنت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال مصدر بقصر بكنجهام إن الملكة إليزابيث بصحة طيبة بما يكفي للمشاركة في فعاليتين عبر الإنترنت امس الثلاثاء.



وكانت الملكة البريطانية أجلت عددا من اللقاءات العامة المقررة عبر الإنترنت الأسبوع الماضي، لكنها استمرت في أداء واجبات رسمية أخرى بينما كانت تتعافى من إصابتها بكوفيد-19

وكشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن الملكة اليزابيث الثانية، واصلت تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا، كشيرة إلى أنها استمتعت بفترة ما بعد الظهيرة امس مع بعض أقرب أفراد عائلتها وأعزهم.

وذهبت الملكة البالغة من العمر 95 عامًا، والتي أثبتت إصابتها بالفيروس قبل أكثر من أسبوع بقليل، إلى فروجمور في منزلها في وندسور، حيث اجتمع أفراد أصغر سناً من عائلتها لمقابلتها للمرة الأولى منذ تشخيص إصابتها.

وكان من بينهم الأميرة بياتريس وابنتها الصغيرة سيينا والأمير وليام وكيت وميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج وأطفالهم الثلاثة، الذين كانوا جميعًا يستفيدون من أشعة الشمس.

عندما تكون بصحة أفضل، غالبًا ما تقود الملكة سيارتها إلى فروجمور، التي تبعد حوالي ميل واحد عن قلعة وندسور، لتمشية كلابها، ولكن بعد سلسلة من المشكلات وتشخيصها مؤخرًا بمرض Covid-19 ، لم تكن زائرًا متكررًا في الآونة الأخيرة.