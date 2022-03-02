شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة رئيس وزراء أستراليا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

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قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون أمس الثلاثاء إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19، وإنه يعاني من أعراض تشبه الإنفلونزا، بينها الحمى.



وقال موريسون في بيان مساء أمس "أواصل اتباع الإرشادات الصحية وأخضع للعزل المنزلي في سيدني".

وذكر أنه سيواصل أداء مهامه أثناء العزل، وينسق استجابة الحكومة للحرب في أوكرانيا، والدعم العاجل للفيضانات غير المسبوقة التي ضربت شرق البلاد.