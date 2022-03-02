4 قتلى في اشتباكات نادرة بين القوات السورية و"قسد".. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أدت اشتباكات في شمال شرق سوريا بين القوات السورية وعناصر من قوات سوريا الديمقراطية إلى سقوط قتيلين لدى كلّ من الجانبين.



ونادراً ما تقع اشتباكات بين قوات النظام والفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.

وأكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان "مقتل عنصرين من قوات النظام وإصابة آخرين"، مضيفاً "كما قتل 2 من مجلس تل تمر العسكري المنضوي تحت قيادة "قسد" نتيجة اشتباكات بالأسلحة بين قوات النظام من جهة، وقوات مجلس تل تمر العسكري من جهة أخرى".

من جهتها قالت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء إنّ "دورية للاحتلال الأمريكي ترافقها مجموعة من عناصر ميليشيا قسد حاولت الدخول بين نقاط الجيش العربي السوري في قرية غوزلية بريف تل تمر في محافظة الحسكة، فمنع عناصر الجيش السوري الدورية الأمريكية من الدخول بين النقاط وأجبروها على العودة".

وأضافت "بعد وقت قليل، قامت عناصر ميليشيا قسد بالهجوم على الموقع المذكور بنيران الرشاشات وقذائف الهاون مما أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين أحدهما ضابط، وتم الرد على مصادر النيران وإصابة عدد من عناصر ميليشيا قسد".

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية الحصيلة في بيان لكنها لم تأت على ذكر وجود أمريكيين، واصفة الواقعة بأنّها "استفزاز خطير من جانب النظام السوري".