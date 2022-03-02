ولي عهد أبوظبي لبوتين: حل أزمة أوكرانيا سلميا يضمن مصالح كافة الأطراف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.



وجاء الاتصال الهاتفي بين الجانبين في إطار الاتصالات والمباحثات التي يجريها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والتي شملت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

واطلع ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال على آخر التطورات الجارية حالياً، كما تم التطرق للعلاقات الثنائية بين الطرفين وملف الطاقة في ضوء التعاون الروسي مع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" .

وتم الاتفاق على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي.

كما اطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الرئيس الروسي على تطورات الأزمة مع أوكرانيا، مؤكدا الحل السلمي للأزمة بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنهما القومي.

وأكد ولي عهد أبوظبي ضرورة استمرار الاتصالات والمشاورات الجادة لحل الأزمة والتوصل إلى تسوية سياسية بما يحقق السلم والأمن العالمي.

كما أكد أن دولة الإمارات ستواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف المساعدة في إيجاد حلول سياسية للأزمة.

وتعمل دولة الإمارات من خلال مجلس الأمن على نزع فتيل الحرب الروسية الأوكرانية، عبر 4 محاور: الدبلوماسي؛ إذ تدعم الحلول الدبلوماسية في الأزمة الروسية الأوكرانية، وتغليب الحوار في تسوية النزاعات.

وهناك أيضاً المحور الإنساني؛ الذي يرتكز على توفير الحماية القصوى للمدنيين في مناطق النزاع، وعدم التأخر في توفير وإيصال المساعدات الإنسانية، وضرورة مراعاة مصلحة وأمن المدنيين في الجانبين الروسي والأوكراني.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث، الميداني؛ فقد أكدت دولة الإمارات خطورة النزاع الروسي الأوكراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين، وضرورة خفض التصعيد بشكل فوري.

وأخيرا المحور القانوني؛ الذي يؤكد ضرورة احترام كل الأطراف وتطبيق القوانين الدولية، فضلا عن حق كل دولة بالأمم المتحدة في الأمن والسيادة والاستقلال.