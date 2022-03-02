مندوبة الإمارات لدى مجلس الأمن: نشجع الحوار بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الأزمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت دولة الإمارات، على تشجيعها الحوار بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الأزمة.



وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة دولة الإمارات الدائمة بالأمم المتحدة، في كلمة عقب تسلمها رئاسة مجلس الأمن، إن "موقفنا من الأزمة في أوكرانيا يتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار ووقف التصعيد"

وأوضحت: "موقفنا من الأزمة في أوكرانيا يتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار ووقف التصعيد"، مشددة على "ضرورة أن تبقى قنوات الحوار مفتوحة بين أوكرانيا وروسيا".

وأضافت أن "دولة الإمارات تتعهد بجعل أمن المرأة أولوية خلال رئاستها للمجلس".

وتابعت مندوبة دولة الإمارات: "سنعمل على تيسير المناقشات خلال رئاستنا لمجلس الأمن".

واستطردت: "سنركز على قضية تغير المناخ خلال رئاستنا لمجلس الأمن باعتبارها إحد أبرز التحديات".

وأكدت أن "قرار تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية إشارة إلى أن المجلس موحد في إدانة هجمات الحوثيين".

وتابعت مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "ندعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

ولفتت إلى أن "دولة الإمارات تدعم أي جهود لتخفيف حدة الأزمات الإنسانية حول العالم".

وتقود دولة الإمارات، خلال شهر مارس/آذار الجاري، مجلس الأمن الدولي، متعهدة بمُضيها قُدما في مسؤوليتها تجاه ترسيخ السلام على مستوى العالم.

وكانت دولة الإمارات، قد تم انتخابها في يونيو/حزيران الماضي، لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023، وسط هبة عالمية باركت هذا الحضور العربي الريادي في المنظمة الدولية.

وتترأس دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي مرتين، الأولى بدأت، امس وحتى نهاية مارس/آذار، والثانية في يونيو/حزيران 2023.

وتجسد رئاسة الإمارات لمجلس الأمن، ثقة العالم في السياسة التي تنتهجها الإمارات وكفاءة منظومتها التي تؤمن بترسيخ السلام والتعاون على الساحة الدولية، ويبعث بارقة أمل تنبعث من أرض لطالما كانت سباقة لنشر السلام والتعايش والتسامح، في وقت يشهد فيه العالم أحداثا متسارعة في مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية.