الرئيس الأمريكي يؤكد أن الرئيس الروسي حاول زعزعة أسس العالم الحر لكنه أخطأ في ذلك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح معزولاً عن العالم بشكل غير مسبوق، العقوبات ستضعف الجيش لعقود طويلة.



وقال الرئيس بايدن خلال خطاب حالة الاتحاد، إن الولايات المتحدة وحلفائها نجحوا في فرض عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا، والاقتصاد الروسي يعاني والرئيس بوتين هو المسؤول عن ذلك.

وأضاف أن الرئيس الروسي حاول زعزعة أسس العالم الحر، لكنه أخطأ في ذلك، ونحيي شجاعة الرئيس الأوكراني وشعبه في مواجهة العدوان الروسي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم وتساند دائمًا الشعب الأوكراني.

وتابع، أن الرئيس بوتين رفض الدبلوماسية واعتقد أن حلف الناتو لن يستجيب للعدوان على أوكرانيا، ولكنه كان مخطأ.

وشدد بايدن على أن الرئيس الروسي أصبح الآن معزولاً عن العالم بشكل غير مسبوق، والولايات المتحدة وحلفاؤها نجحوا في فرض عقوبات اقتصادية شديدة، وهذه العقوبات ستضعف الجيش الروسي لعقود طويلة.

وعن إمكانية انخراط القوات الأمريكية في القتال، قال الرئيس الأمريكي، قواتنا لن تنخرط في أي قتال ضد روسيا، لكنها تحول دون تقدمها غربًا نحو دول أوروبية أخرى.

وأشار بايدن إلى أن بوتين حاصر كييف بالدبابات، لكنه لن يحصل أبدًا على دعم الشعب الأوكراني.

وتعهد الرئيس الأمريكي بأن يدفع الرئيس الروسي ثمن الحرب في أوكرانيا على المدى الطويل، حتى لو حقق مكاسب في ساحة المعركة.

وقال بايدن: "في حين أنه قد يحقق مكاسب في ساحة المعركة، سيدفع ثمنا باهظا يستمر على المدى الطويل"، واصفا نظيره الروسي بأنه "ديكتاتور".

وأضاف بايدن إنّ ما يقوم به "ديكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كلّ أنحاء العالم"، مشدّداً على أنّه "في المعركة بين الأنظمة الديمقراطية وتلك الاستبدادية، أثبتت الديمقراطيات أنّها على قدر التحدّي، ومن الواضح أنّ العالم يختار جانب السلام والأمن".

وأكّد الرئيس الأمريكي أنّ "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الأوكراني".

وصفّق أعضاء الكونغرس بحفاوة بالغة للشعب الأوكراني، في بداية خطاب حالة الاتحاد، الذي ألقاه الرئيس بايدن