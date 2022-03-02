شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى.

ويضم المنتدى 31 دولة من برلمانيين من الدول الغربية والأسيوية والأفريقية من المهتمين بقضية التنمية والسكان .

من جانبه، قال النائب عبد الهادي القصبى، أن الجلسة الافتتاحية ستكون برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، وبحضور عدد كبير من الوزراء، وأبرز المتحدثين الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومتحدثين من عدة دول اليابان والسودان ليبيريا وماليزيا والأردن وغيرهم من الدول المشاركة، كما أن هناك عدد من المشاركات عبر zoom .

واضاف القصبى، أن هذا الاجتماع يتطرق للتكامل فى العملية التنموية التى تنعكس على الأسرة، موضحًا أن الزيادة السكانية قضية أكبر من أن تتحمل مسئوليتها جهة بعينها، مشددًا على أنه يجب علينا استشعار الخطورة تجاه الأجيال المقبلة.

وأوضح القصبي أن "القضية السكانية تلتهم كل معدلات التنمية في مصر، وكل الإحصاءات تُحذر من خطورة تلك القضية"، مشيرًَا إلى أن أزمة الزيادة السكانية لا تنحصر في ارتفاع معدل الزيادة، ولكن في تدني خصائص السكانية سوء التوزيع الجغرافي.

ومن أبرز المتحدثين خلال فعاليات الاجتماع السنوى لمنتدى البرلمانيين العربى الآسيوى للسكان والتنمية رئيس وزراء اليابان السابق ورئيس الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية ( APDA ) ، فضلا عن المدير الاقليمي لصندوق الامم المتحدة للسكان للدول العربية، بالإضافة إلى مداخلات وكلمات عدد من الدول العربية والأسيوية.