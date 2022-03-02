شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 224 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء أن بر الصين الرئيسي سجل 224 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء، مقابل 200 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 71 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 75 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 169 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 144 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم ترد أنباء عن وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الاثنين 109750 إصابة مؤكدة.