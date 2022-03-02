مسؤول أوكراني: إصابة أكثر من 100 شخص في قصف روسي على مدينة ماريوبول

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ):

قال رئيس بلدية مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا، فاديم بويتشينكو، إن أكثر من 100 شخص من سكان المدينة أصيبوا بالفعل في غارات جوية روسية على المدينة.

وصرح بويتشينكو لوكالة الأنباء الأوكرانية (يونيان) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بأن "عدد الجرحى المدنيين يتزايد كل يوم".

وقال: "اليوم هناك 128 شخصا في مستشفياتنا".

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وتقع ماريوبول بالقرب من المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا وتعد آخر ميناء رئيسي تحت سيطرة الحكومة على بحر أزوف.