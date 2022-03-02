بالصور.. باحثة مصرية تحصل على الدكتوراه بعد وفاتها بـ3 أشهر في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قررت لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة من ابنة محافظة بورسعيد الباحثة شيماء السيد فاضل الزلاط، المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الموافقة على اقتراح منحها درجة الدكتوراه في الاقتصاد؛ وذلك بعد وفاتها بحوالي 3 أشهر.

وأشارت الدكتورة عادلة رجب، الأستاذ المتفرغ بقسم الاقتصاد بالكلية والمشرفة على الرسالة وعضو لجنة المناقشة والحكم، إلى أن الباحثة تعرضت لحادث سيارة فقدت فيه ابنها، ونتيجة الحادث ظلت في غيبوبة لمدة 8 أشهر حتى توفت.

وأوضحت أنه قبل الحادث كانت قد أنتهت الباحثة التي كانت خير نموذج لعضو هيئة التدريس ذو الخلق والمتفاني في عمله من كتابة الرسالة، ولم يتبق منها سوى نتائج البحث، لذلك أقدم زملائها في القسم وأساتذتها على استكمال ما تبقى من الرسالة لتكون جاهزة على مناقشتها عندما تفيق زميلتهم من الغيبوبة، متبعين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لاستكمال الجزء المتبقي من رسالة زميلتهم، لكنها رحلت قبل أن تفيق من غيبوبتها.

وأكدت على أنه قرر عميد الكلية تكريمًا للباحثة الراحلة، ولأهمية الرسالة تحديد موعد لمناقشة رسالتها، وبالفعل اجتمعت لجنة لمناقشة الرسالة التي حملت عنوان: "سياسات النمو الأخضر وتأثيرها على قطاع الطاقة في مصر"، وأشاد أعضاء اللجنة بالرسالة، وأقترحوا منحها درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز.