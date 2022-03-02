إيني الإيطالية تنسحب من خط أنابيب غاز بلو ستريم

تعتزم المجموعة النفطية الإيطالية العملاقة «إيني» بيع حصتها البالغة 50% في خط أنابيب الغاز «بلو ستريم» الذي تسيطر عليه بالتساوي مع شركة «غازبروم» الروسية العملاقة، وذلك في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشركة مساء الثلاثاء لوكالة فرانس برس.
وقال المتحدث إن «إيني تعتزم بيع حصتها» في خط أنابيب الغاز بلو ستريم الذي يربط روسيا بتركيا عبر البحر الأسود، وبذلك تحذو إيني حذو شركات نفطية كبرى بينها شل وبي بي البريطانيتان اللتان أعلنتا انسحابهما من مشاريع في روسيا.
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