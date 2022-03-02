3 مليار دولار.. مساعدات مالية طارئة إلى أوكرانيا من البنك الدولي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن البنك الدولي الثلاثاء أنّه يحضّر لتقديم مساعدة مالية طارئة إلى أوكرانيا قيمتها ثلاثة مليارات دولار، بينها 350 مليون دولار يمكن الإفراج عنها هذا الأسبوع.

وأضاف أنّ هذه الدفعة السريعة ستليها دفعة ثانية بقيمة 200 مليون دولار ستخصّص “للصحة والتعليم”. وأوضح البنك الدولي أنّ حزمة المساعدات التي يعدّها ستتضمّن “حشد التمويل من شركاء عدّة في مجال التنمية”.

من جهته، أكّد صندوق النقد الدولي أنه “سيلجأ إلى أداته للتمويل السريع” في خطوة يمكن لمجلس إدارته أن ينظر فيها “اعتباراً من الأسبوع المقبل”. وذكّر الصندوق بأنّ مبلغاً قدره 2,2 مليار دولار سيكون جاهزاً “بحلول نهاية يونيو/حزيران” في إطار أداة أخرى تطلق عليها تسمية “اتفاق الاستعداد الائتماني”.

وأبدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيانهما المشترك خشيتهما من التداعيات الاقتصادية للنزاع على دول أخرى. واعتبر البيان أنّ “أسعار المواد الأولية تشهد ارتفاعاً ما يهدّد بزيادة التضخّم وأكثر من يعاني من جراء ذلك هم الفقراء”. وحذّر من أنّ “الاضطرابات في الأسواق المالية ستستمرّ بالتفاقم في حال استمر النزاع”.