شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات دولار مساعدة مالية عاجلة من البنك الدولي لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن البنك الدولي عن تحضير مساعدة مالية طارئة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار. وعلى صعيد القرارات الدولية، أعلنت بريطانيا عن فرض عقوبات على بيلاروسيا لدورها في الغزو الروسي لأوكرانيا. بينما تعتزم شركة “إيني” النفطية الإيطالية الانسحاب من خط أنابيب غاز يربط روسيا بتركيا. فيما عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جلسة لمجلس الدفاع هي الثالثة منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

كانت هذه تفاصيل خبر 3 مليارات دولار مساعدة مالية عاجلة من البنك الدولي لأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.