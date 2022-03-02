شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: بوتين أخطأ الحسابات بشأن الأزمة الأوكرانية.. وكنا على أهبة الاستعداد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ الحسابات بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأضاف بايدن، في تصريحات قبل قليل، إن بوتين أخطأ حساباته بشأن أوكرانيا وكنا جاهزين حيال ذلك.

وأضاف في إشارة إلى بوتين “تملص الديكتاتوريون من العقاب فإنهم يسببون الفوضى”، مضيفا : “حرب بوتين كانت مخططة مسبقا وغير مبررة لكن الناتو والغرب كانا مستعدين”.

وتابع: ” حلف الناتو وجد بعد الحرب العالمية الثانية من أجل إرساء الاستقرار في أوروبا”، موضحا أن بوتين رفض الحلول الدبلوماسية.

وقال بايدن أيضا: “بوتين رفض الحل الدبلوماسي متوقعا عدم رد الغرب، واعتقد أنه قادر على إيجاد انقسام في المعسكر الغربي”.