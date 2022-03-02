شكرا لقرائتكم خبر عن هل الحل بيد الصين .. قرار غير متوقع من أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في تطورات جديدة حول حل الأزمة الأوكرنية – الروسية ، ومحاولة لوقف إطلاق النار، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس الثلاثاء، أن أوكرانيا أعربت عن أملها في أن تلعب الصين دور وساطة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأفادت وسائل إعلام أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني وانج يي، لأجل إيجاد دور بناء تلعبه الصين في حل الأزمة.

وأضافت الوزارة أن كوليبا أعرب أن بلاده ترغب في تعزيز التواصل مع بكين وتتطلع إلى وساطتها في وقف الحرب.

من جانبه ناشد وزير الخارجية الصيني نظيره الأوكراني العمل على تأمين المواطنين الصينيين الموجودين في أوكرانيا.

كما وصفهم بأنهم أصدقاء الشعب الأوكراني، وأن إجلاء المواطنين الصينيين يمضي قدما.