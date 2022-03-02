شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية: مجموعة السبع شكلت خلية أزمة لتجميد وحجز أصول الأثرياء الروس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بالهجوم الروسي على أوكرانيا، كما أعلنت عن إجراء مباحثات هاتفية مع وزير المال الأوكراني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية يلين: “مستعدون مع مجموعة السبع على إجراءات مالية إضافية ضد روسيا، كما شكلت مجموعة السبع خلية أزمة لتجميد وحجز أصول الأثرياء الروس”.

وفي وقت سابق، أكد حلف شمال الأطلسي “الناتو”، أنه يتم العمل على توصيل أسلحة دقيقة لأوكرانيا كصواريخ جافلين المضادة للدروع.

وقال حلف الناتو، في بيان له قبل أيام، إن الآلاف من مضادات الدبابات والطائرات في طريقها إلى أوكرانيا لمواجهة التدخل الروسي، مضيفا “نحن مستمرون في توفير حاجات أوكرانيا العسكرية والإنسانية.