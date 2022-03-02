عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إجلاء 175 مصريا فروا من حرب أوكرانيا

الأربعاء 2 مارس 2022

الخليج 365

أعادت مصر ، الثلاثاء، نحو 175 مصريا بينهم طلاب من أوكرانيا إلى القاهرة، بعد فرارهم من الحرب جراء الهجوم الروسي على كييف.



وأكدت وزارة الطيران المدني، في بيان، أن طائرة مصرية أقلعت من رومانيا، حيث تقل 175 راكباً من الطلاب المصريين و6 من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحي عائدة إلى القاهرة.

وأجبر الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية، الطلاب المصريين وغيرهم من الآلاف العرب على مغادرة كييف إلى الدول الأوروبية.

ومن جهتها قالت وزارة الخارجية المصرية، فى بيان، إنه في إطار تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة المصرية للعمل على احتواء تداعيات الأزمة الأوكرانية على المواطنين المصريين في أوكرانيا، فقد أسفرت تلك الجهود عن تسيير رحلة مصر للطيران إلى بوخارست لإعادة المواطنين المصريين المتواجدين في رومانيا بعد عبورهم للحدود الأوكرانية.

وأكد أن طائرة تقل 175 مصريا أقعلت من بوخارست باتجاهها إلى القاهرة.

وكان السفير صلاح الدين عبد الصادق مُساعد وزير الخارجية المصري، توجَّه إلى بوخارست يث تولى، مع السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في رومانيا، لمُتابعة الإجراءات الخاصة بسفر المواطنين المصريين.