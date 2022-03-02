تنسيقية شباب الأحزاب ترصد مبادئ يمكن تطبيقها بمجال تكنولوجيا المعلومات الخضراء

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القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف، أهم المبادئ التى يمكن تطبيقها فى مجال تكنولوجيا المعلومات الخضراء، والتى جاء من بينها تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال استخدام معدات مرشدة للطاقة وتطوير تكنولوجيا حديثة منخفضة استهلاك الطاقة.

وتضمنت المبادئ تطوير ورفع كفاءة منظومة التشغيل لنظم المعلومات والاتصالات من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة لخفض استهلاك الطاقة خلال عملية التشغيل وتشجيع كافة المبادرات التى تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة فى هذا القطاع، ودعم برامج البحث والتطوير بمجال تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء، وزيادة الوعى بين كافة شرائح مجتمع المعلومات والاتصالات بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، رصدت فى إنفوجراف، مخاطر التغير المناخى على اقتصاديات الدول، جاء فيه أن مفهوم التغير المناخى هو الارتفاع غير المنضبط فى معدل درجة الحرارة العالمى، مضيفا أن النسبة المتوقعة لانخفاض الناتج المحلى الإجمالى العالمى مقابل ارتفاع درجة حرارة الأرض 3 درجات مئوية.

وعدد الإنفوجراف مخاطر التغير المناخى على اقتصاديات الدول، من بينها نقص الغذاء وحدوث نقص فى المياه وتراجع شديد فى معدلات السياحة وتهديد الإنتاج الزراعى العالمى.