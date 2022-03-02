شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى عقوبة التخلص من المخلفات العلاجية الخطرة عشوائيا وفقا للقانون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص القانون رقم 202 لعام 2020 حول إدارة وتنظيم المخلفات، على عقوبات حاسمة لمحلاحقة المخالفين لأحكام القانون، خاصة فيما يتعلق بطرق التخلص من المخلفات الخطرة التى تشكل تهديدا لصحة وسلامة المواطنين، حيث نص على غرامات مالية ووقف الترخيص لضبط عملية فرز المخلفات وآليات التخلص منها.

ونص القانون على حزمة من العقوبات الواردة تلاحق المخالفين، كالأتى:

1- غرامة لاتقل عن 20 الف جنيه ولاتزيد عن 200 الف جنيه، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات

2- ايقاف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات.

3- غرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من تداول المخلفات الخطرة مثل النفايات السامة.

4- ذات الغرامة تقع ايضا على من تداول المخلفات الناتجة عن الأنشطة العلاجية.

5- المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من يستخدم العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها.