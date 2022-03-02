شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. موقع أكسيوس: السلطات الأوكرانية أحبطت مخططًا لاغتيال الرئيس «زيلينسكي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال موقع أكسيوس الإخباري، في خبر عاجل، إن السلطات الأوكرانية أعلنت إحباط مخطط لاغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ الحسابات بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأضاف بايدن، أن بوتين أخطأ حساباته بشأن أوكرانيا وكنا جاهزين حيال ذلك.

وأضاف في إشارة إلى بوتين “تملص الديكتاتوريون من العقاب فإنهم يسببون الفوضى”، مضيفا “حرب بوتين كانت مخططة مسبقا وغير مبررة لكن الناتو والغرب كانا مستعدين”.

وتابع ” حلف الناتو وجد بعد الحرب العالمية الثانية من أجل إرساء الاستقرار في أوروبا”، موضحا أن بوتين رفض الحلول الدبلوماسية

وقال بايدن “بوتين رفض الحل الدبلوماسي متوقعا عدم رد الغرب، واعتقد أنه قادر على إيجاد انقسام في المعسكر الغربي”.