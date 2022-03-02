شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أزمة أوكرانيا.. إجراءات تصاعدية من بريطانيا تجاه روسيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت بريطانيا، قبل قليل، تصعيد العقوبات ضد روسيا بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.
وفرضت بريطانيا حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته العربية عبر حسابها في “تويتر”.
كما قررت السلطات البريطانية منع السفن الروسية من الرسو في موانئها.
يذكر أن روسيا، بدأت يوم الخميس الماضي عملية عسكرية بالأراضي الأوكرانية، بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.
وقبل انطلاق العملية العسكرية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الجاري عن قراره الاعتراف بسيادة منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.
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