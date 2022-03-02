شكرا لقرائتكم خبر عن هل ستسقط كييف.. روسيا تطالب سكان العاصمة الأوكرانية بإخلاء منازلهم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
في تحدٍ جديد في الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تعتزم قصف أهداف في العاصمة الأوكرانية كييف.
وطلبت من السكان المقيمين بالقرب من مواقع تستخدمها الأجهزة الأمنية الأوكرانية، بإخلاء منازلهم.
يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن يجب على روسيا قبل الحديث عن محادثات سلام، التوقف أولا عن قصف الناس.
وحث زيلينسكي أعضاء حلف شمال الأطلسي على فرض منطقة حظر طيران لوقف القوات الجوية الروسية.
يأتي هذا عقب ما أظهره مقطع فيديو، أن صاروخا روسيا أصاب برجا تلفزيونيا بالقرب من موقع نصب تذكاري للمحرقة النازية (الهولوكوست) في كييف.
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