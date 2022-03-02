شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة السجناء الأجانب بفرنسا.. يتصدرها مواطنو دولة عربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كشف تقرير لصحيفة “لوفيغارو”، عن نسبة السجناء الأجانب في فرنسا، وحصة الدول العربية منها، بناء على أرقام صادرة عن إدارة السجون الفرنسية.

وأكدت الصحيفة، أنه من بين 69173 معتقلا مسجلين في سجون فرنسا في 1 أكتوبر 2021، سواء كانوا رهن الحبس الاحتياطي أو محكوما عليهم، هناك 17198 أجنبي منهم.

ووفق الصحيفة الفرنسية، فإن حوالي 56 في المئة من السجناء الأجانب، هم من القارة الإفريقية.

ويحتل الجزائريون صدارة اللائحة بحوالي 3472 سجينا، ومن ثم المغرب بـ2220، وتليها تونس بـ1117 و2984 من بقية البلدان الإفريقية، بينما هناك 5109 سجينا من أصل أوروبي، و1308 من الولايات المتحدة.

وقبل صدور هذا التقرير، كانت أحزاب اليمين الفرنسية قد أكدت هذه الأرقام، إذ ربطت مرشحة الجمهوريين، فاليري بيكريس، في تغريدة على تويتر “فشل الاندماج بالانحراف”.

ووفق “لوفيغارو”، فإن بعض السجناء الأجانب فقط هم الذين أعادتهم بلدانهم الأصلية لقضاء الفترة المتبقية من عقوبتهم هناك، تبعا للاتفاقيات الثنائية.