شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 7 ملايين دولار.. بحار يحاول إغراق يخت روسي انتقاما لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
بدافع الانتقام، قام بحار أوكراني بمحاولة إغراق يخت فاخر في البحر الأبيض المتوسط، احتجاجا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتعود مليكة اليخت “ليدي أناستاسيا” لألكساندر ميجيف، الرئيس السابق لشركة “طائرات المروحية الروسية”، وتبلغ قيمته قرابة 7 ملايين دولار.
وحاول البحار الأوكراني، الذي لم تسمه صحيفة ديلي ميل البريطانية، إغراق اليخت في مايوركا قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لإسبانيا.
وأحبطت الشرطة الإسبانية محاولة التخريب تلك التي أرجعها منفذها إلى كون مالك اليخت يبيع أسلحة تستخدم في قتل الأوكرانيين.
وقال البحار: “لا أشعر بالندم على الإطلاق، ولو رجعي بي الزمن إلى الوراء لكررت ما كنت أنوي القيام به”.
وتمكن الحرس المدني الإسباني من إنقاذ الموقف بعدما غمر اليخت بالماء جزئيا، حيث ظل مرتبطا بمرساه.
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