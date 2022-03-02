شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا يجري حوارًا مع «سي إن إن» من داخل قبو يحتمي به (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حوارًا صحفيًا مع شبكة “سي إن إن”، ووكالة “رويترز” من داخل قبو يحتمي به في العاصمة كييف.

ودعا الرئيس الأوكراني، نظيره الأمريكي جو بايدن، إلى إعطاء “رسالة قوية ومفيدة” بشأن روسيا.

وقال زيلينسكي: “إنه أمر جدي للغاية، لست في فيلم، وأنا لست رمزا أعتقد أن أوكرانيا هي الرمز. أوكرانيا هي قلب أوروبا”.

وأضاف: “الآن أعتقد أن أوروبا ترى أن أوكرانيا شيء مميز لهذا العالم، ولهذا السبب لا يمكن للعالم أن يفقد هذا الشيء الخاص”.

وتابع: طالما استمر هجوم موسكو على المدن الأوكرانية، فلن يتم إحراز تقدم يذكر في المحادثات.

وأضاف: “عليك أن تتحدث أولا وقبل كل شيء، على الجميع أن يتوقف عن القتال وأن يعود إلى تلك النقطة التي بدأ منها قبل خمسة أو ستة أيام”.

وأردف: “أعتقد أن هناك أشياء أساسية يمكنك القيام بها، إذا فعلت هذا، والجانب الآخر يفعل ذلك، فهذا يعني أنهم مستعدون للسلام. إذا كانوا (غير مستعدين)، فهذا يعني أنك تضيع الوقت فقط”.