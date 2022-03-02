شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يستهدف الحوثي بـ 25 ضربة عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه تحالف دعم الشرعية باليمن ضربات موجعة لميليشيات الحوثي، وأعلن التحالف، أمس الثلاثاء، عن تنفيذ 25 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة حجة ومأرب، وأسفر الاستهداف عن تدمير 14 آليات عسكرية، وخسائر بشرية في صفوف الحوثي، بحسب ما أكد التحالف.

سياسيا أشاد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2624 (2022)، الذي جدد تأكيد الإجماع الدولي حيال الأزمة اليمنية.

وقال «إن تصنيف القرار ميليشيا الحوثي التابعة لإيران «جماعة إرهابية»، وإدانة هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ووصفها بـ «الأعمال الإرهابية»، وإدراجها ككيان على قائمة العقوبات في ظل حظر السلاح، خطوة هامة في الاتجاه الصحيح‏».

وأشار الأرياني إلى أن تأييد (11) دولة من أعضاء المجلس للقرار بمن فيهم الدول دائمة العضوية، يؤكد القناعة التي ترسخت لدى المجتمع الدولي إزاء ممارسات الميليشيا الإرهابية، والإجماع الدولي لدعم الحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاث متمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن‏ ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وحذر الأرياني المتورطين مع ميليشيا الحوثي الإرهابية «كيانات، شخصيات اعتبارية، وأفرادا» سواء أكانوا في المناطق الخاضعة لسيطرتها أم في الخارج، من التبعات القانونية لذلك، ودعاهم لمراجعة مواقفهم، والتوقف فورا عن الدعم والتعامل والتواطؤ مع ميليشيا بات العالم يصنفها «جماعة إرهابية»‏.