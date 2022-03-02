شكرا لقرائتكم خبر عن «العالم الإسلامي»: التصنيف يضع حدا لممارسات الإرهاب وداعميه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت رابطة العالم الإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد الجماعة الإرهابية، بعد أن كان مقتصراً على أفراد وشركات محدودة، ما يضع حدا لممارسات الانقلابيين وداعميهم.

وأعرب الأمين العام للرابطة الشيخ د. محمد العيسى، عن تثمينه لـ «صدور هذا القرار المهم من الدول الأعضاء في مجلس الأمن»، اضطلاعاً بـ«مسؤولياتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين»، واستشعاراً لـ«الضرورة الماسة لوضع حدٍّ لممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، وداعميها»، وقطع الطريق أمام إمدادها بالأموال والأسلحة التي تمول تمردها الحربي ضد الشعب اليمني المظلوم، وعملياتها الإجرامية المتواصلة، بـ«استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة، والإمارات، وتهديدها المستمر لدول الجوار، والأمن الإقليمي، والاقتصاد العالمي، وممرات الملاحة الدولية». وفقا لما أوردته «واس».

وأعرب العيسى عن أمله في أن يُسهم القرار في دعم المساعي النبيلة للتحالف العربي بقيادة المملكة لنصرة الشرعية في اليمن، وإنهاء التمرد الإجرامي الذي تقوده ميليشيا الحوثي الإرهابية لتحقيق الأهداف الطائفية والإجرامية لداعميها.