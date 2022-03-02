شكرا لقرائتكم خبر عن قصر النظر السياسي للإدارة الأمريكية يهدد أمن أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع معهد «غيتستون انستتيوت»، إن قصر النظر السياسي للرئيس الأمريكي جو بايدن يهدد أوروبا.

وبحسب مقال لـ «بوراك بكديل»، الزميل في منتدى الشرق الأوسط، مرة أخرى يأتي سوء التقدير الإستراتيجي للرئيس الأمريكي جو بايدن بتكلفة إستراتيجية.

وأوضح أن تراجع الإدارة الأمريكية عن دعم خط أنابيب الغاز إيست ميد، كان لاسترضاء تركيا المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم أن عضو في حلف شمال الأطلنطي، بما يعرض أمن الطاقة في أوروبا للخطر. وتابع: شهدت السنوات العديدة الماضية تحول شرق البحر الأبيض المتوسط إلى قنبلة موقوتة بما فيه من ثروة هيدروكربونية، دفعت تركيا إلى ادعاء أنها قوة إقليمية قائمة بذاتها مقابل تحالف اليونان وقبرص وإسرائيل.

وأضاف: في لعبة شد الحبل هذه، هددت تركيا بالقيام بعمل عسكري إذا مضى تحالف الدول المتنافسة في خططه لتجاوز تركيا ونقل 20 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى أوروبا من خلال خط أنابيب تحت الماء. وأردف: تزعم تركيا أن أي خط أنابيب من هذا القبيل ينتهك سيادتها على البحر الأبيض المتوسط، وتقترح بدلا من ذلك إنشاء خط أنابيب أقل تكلفة ينقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

مجموعة إيست ميد

ومضى يقول: دعمت دول أخرى في المنطقة مثل مصر والأردن ولبنان ودول الخليج ما أصبح فيما بعد، التي يفضلها أيضا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حتى الآن. وتابع: فاجأ بايدن الشركاء في إيست ميد مؤخرا بسحب الدعم الأمريكي لخط الأنابيب بشكل مفاجئ، وبالتالي قتل المشروع بشكل فعال، ومنع إمدادات الطاقة المتنوعة إلى أوروبا، وضمان المزيد من العائدات لروسيا وآلتها الحربية.

وأضاف: قال البيت الأبيض إن المشروع الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار يتعارض مع أهدافه المناخية.

واستطرد: أشارت إدارة بايدن أيضا إلى أن السبب في سحب الدعم هو افتقار المشروع للجدوى الاقتصادية والتجارية، رغم أن دراسة 2019 التي مولها الاتحاد الأوروبي أكدت أن مشروع إيست ميد ممكن تقنيا ومُجدٍ اقتصاديا وتنافسيا تجاريا.

وأشار الكاتب إلى أن قلة من الناس يتفقون مع منطق بايدن، مضيفا: كتب المحلل الدفاعي اليوناني ثيوفراستوس أندريوبولوس أن قرار بايدن كان انتصارا لتركيا وهزيمة لليونان.

ونقل عن أندريوبولوس، قوله: باختصار، هذا يعني أن تركيا، التي من المفترض أنها كانت في حالة استياء من الأمريكيين، حصلت بالضبط على ما تريده؛ وهو إلغاء خط الأنابيب. الجزء الأكثر أهمية في الورقة غير الرسمية التي تبرر الموقف الأمريكي، بخلاف العناصر الاقتصادية والتجارية، تشير إلى أن خط الأنابيب هذا مصدر توتر في شرق البحر المتوسط، ومن الواضح أنه يتخذ موقف تركيا. ولفت إلى أن هذا يعني أن الأمريكيين لا يريدون خط الأنابيب لأن أنقرة قد تغضب.

سوء التقدير

وتابع: من غير المفاجئ أيضا أن الخطوة الأمريكية شجعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي لم يخفِ أبدا طموحاته العثمانية الجديدة الوحدوية بشأن ما كان يُعتبر سابقا «البحيرة التركية»؛ بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط.

ومضى يقول: في خطاب ألقاه في 18 يناير، قال أردوغان إنه دون خط أنابيب يمر بتركيا، لا يمكن نقل غاز البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

وتابع: جاء تحول بايدن في وقت تستعرض فيه تركيا عضلاتها في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط، مع تجاهل قيود الميزانية الشديدة والأزمة الاقتصادية القاسية، تعمل الحكومة التركية على تطوير وبناء 3 فرقاطات جديدة للبحرية، وسفن حربية دون طيار مضادة للغواصات، وغواصات، وسفن سطحية دون طيار، وسفينة لجمع المعلومات الاستخبارية، وزوارق هجومية، ومضادة للسفن محلية، ورصيف هبوط للطائرات المروحية بقيمة 1.2 مليار دولار.

ومضى يقول: الأهم من ذلك أن سوء التقدير الفادح لبايدن جاء قبل أسابيع قليلة فقط من غزو روسيا لأوكرانيا وإعلانها إملاءاتها لإعادة رسم خريطة الطاقة في أوروبا.

وتابع: بعد فترة وجيزة من اعتراف روسيا رسميا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، أعلنت ألمانيا في 22 فبراير، أنها ستعلق مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 على بحر البلطيق، المصمم لمضاعفة تدفق الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا وأوروبا الغربية، وتجاوز أوكرانيا.

نورد ستريم

وأردف: تم الانتهاء من نورد ستريم 2، الذي تبلغ قيمته 11 مليار دولار، وربما يكون مشروع الطاقة الأكثر إثارة للخلاف في أوروبا، في سبتمبر، لكنه ظل معطلا في انتظار الحصول على شهادة من ألمانيا والاتحاد الأوروبي، لذلك كانت ألمانيا تعلق بشكل بطولي شيئا لم يكن يعمل في المقام الأول.

وتابع: مرحبا بكم في العالم الجديد الشجاع، حيث سيدفع الأوروبيون قريبا 2000 يورو مقابل 1000 متر مكعب من الغاز الطبيعي. وغرد دميتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق ورئيس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الأمن الحالي، مشيرا إلى أنه بسبب التعليق، من المقرر أن تتضاعف الأسعار. وبحسب الكاتب، وصلت التحذيرات بشأن عواقب قتل خط أنابيب إيست ميد، وبالتالي منع تنويع إمدادات الطاقة إلى أوروبا قبل وقت قصير من التوغل العسكري الروسي.

وأردف: من الواضح أنها كانت مجرد رسالة واضحة أخرى فضل بايدن تجاهلها.

ونقل عن بيان صحفي للنائب الأمريكي جوس بيليراكيس، صدر في 24 يناير ونُشر على موقع الكونجرس على الإنترنت الخاص، قوله: نظرا لأن الغاز الطبيعي هو خيار طاقة أنظف عند مقارنته بالفحم، فهو مصدر طاقة حاسم للحكومات التي تسعى إلى الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر اخضرارا. والاتحاد الأوروبي يدرك هذه الحقيقة، وأعلن أن خط أنابيب شرق البحر الأبيض المتوسط مشروعه الخاص.

ونقل عن عضو الكونجرس بيلراكيس، قوله: تصرفات إدارة بايدن في هذا الشأن مرفوضة، ونفاق بشكل خاص في ضوء موافقتها الضمنية على خط أنابيب نورد ستريم الروسي، والذي لن يؤدي إلا إلى تعميق اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على خصم متقلب.