شكرا لقرائتكم خبر عن هادي: يجب وضع حد لتهديدات الحوثيين بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الثلاثاء، على أهمية وضع حد للتهديدات التي تشكلها «ميليشيا الحوثي» لأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية.

وأكد هادي، خلال لقائه بالمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، حرصه الدائم على تحقيق السلام وخياراته ومرجعياته «التي لا مناص منها لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام، وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي في هذا الإطار وتسهيل مهامه للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار».

وناقش الرئيس مع المبعوث الأممي، آفاق الحل السلمي، وصولا إلى سلام دائم وعادل في اليمن، وفقا للمرجعيات الثلاث التي تعد أساسا لتحقيق سلام عادل وشامل تفضي إلى تحقيق المساواة بين جميع اليمنيين، ونبذ العنف، والاحتكام لخيارات الشعب اليمني، التي عبر عنها في مؤتمر الحوار الوطني، الذي استوعب مختلف قضايا الوطن وضم مكونات وأطياف شعبنا اليمني، بمن فيهم الانقلابيون الحوثيون.

وتطرق الرئيس اليمني إلى الدور الإيراني التخريبي في اليمن، وارتباط ميليشيا الحوثي بالأجندة الإيرانية الهادفة لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.. مشددا على أهمية وضع حد للتهديدات التي تشكلها ميليشيا الحوثي لأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية، لافتا إلى اطلاعه على إحاطة المبعوث الأممي الأخيرة في مجلس الأمن الدولي، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2624، والذي صنف المليشيات الانقلابية كجماعة إرهابية.