عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصف روسي على ضواحي كييف والهجوم يقترب من مطار العاصمة

الأربعاء 2 مارس 2022

الخليج 365

قصف الجيش الروسي، في الساعات الأولى من الأربعاء، ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أفادت دائرة الاتصالات الخاصة الحكومية الأوكرانية.



وذكرت الدائرة أن المناطق التي تتعرض للهجوم حاليًا هي مدينة فيشنفي خارج العاصمة، وروسانيفكا وكورينيفكا وبوياركا والمنطقة القريبة من مطار كييف الدولي أو جولياني.

وأفادت وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية المستقلة ومقرها كييف، بوقوع دوي انفجار قوي في بيلا تسيركفا، وهي مدينة في كييف أوبلاست، حيث تعرض مستودع للوقود للقصف.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية محلية أن سلاح الجو دمر رتلًا من المعدات الروسية بالقرب من بلدة باشتانكا في منطقة ميكولايف.

وأفادت دائرة الاتصالات الحكومية الأوكرانية بسماع دوى انفجار قوي في الكنيسة البيضاء، حيث اشتعلت النيران في موقع عسكري.

وفي تطور آخر، عرض وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، "مساعدة الشعب الأوكراني في الدفاع عن سيادتهم وسلامة أراضيهم في وجه الغزو الروسي المتوحش وغير المبرر".

وشدد أوستن على أن واشنطن متحدة مع الحلفاء والشركاء لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك المساعدات الأمنية والدفاعية، مؤكدا على "الالتزام باستمرار التنسيق خلال هذه الحرب التي بدأتها روسيا منفردة".