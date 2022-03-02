قوات الشيشان الروسية تدخل معركة أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مقطع فيديو لقوات الشيشان في أوكرانيا.

وتداولت مواقع وصفحات أوكرانية بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرتل عسكري شيشاني، يستعد لدخول أوكرانيا، للمشاركة في العمليات العسكرية الدائرة هناك.

وظهر في الفيديو جنود وآليات عسكرية من الشيشان، تستعد لدخول أوكرانيا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن قديروف أن جنديين من الشيشان قتلا في أوكرانيا وأصيب ستة، بحسب ما نقلت "رويترز"

وكان قديروف قد دعا المواطنين الأوكرانيين للتخلص من قياداتهم، مؤكداً اتخاذ ارئيس الروسي فلاديمير بوتين القرار الصائب، الذي سيحول دون وقوع أي هجمات على روسيا مصدرها أوكرانيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الفيديوهات التي قالوا إنها لعملية تعبئة مقاتلين من الشيشان، جاءت تلبية لدعوة قديروف بالقتال مع القوات الروسية في أوكرانيا.

وعشية العملية الروسية في أوكرانيا، أشار الرئيس بوتين إلى أن بعض دول الناتو تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا، الذين لن يغفروا أبدا لشعب القرم وسكان سيفاستوبول اختيارهم الحر وعودتهم إلى روسيا التي يهددنوها على الدوام.